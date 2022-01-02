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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 бер, 2025 06:19
Arbitr написав:
Карта Оранта виключно цифрова, пластика немає?
ще схожа лише для нових
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sens
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Додано: Сер 12 бер, 2025 19:49
Відкрив карту Оранта, КЛ - 0 грн.
Без КЛ кешбек зовсім сумний виходить за власні.
Як цей банк краще простимулювати на надання КЛ?
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Arbitr
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Додано: Нед 16 бер, 2025 14:51
wolt450 написав: la9 написав:
Скажите, свой п2п выход на карты других банок - без комис до 50К?
Так
а з 1 квітня покращується до 40К, чи я не там дивлюся? п. 4.1.3
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novichok
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Додано: Нед 16 бер, 2025 16:09
novichok написав: wolt450 написав: la9 написав:
Скажите, свой п2п выход на карты других банок - без комис до 50К?
Так
а з 1 квітня покращується до 40К, чи я не там дивлюся? п. 4.1.3
Так, будуть змінені ліміти на безкоштовні перекази для всіх пакетів, у т.ч. Gold
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unknownurl
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Додано: Чет 20 бер, 2025 23:15
Комиссия за использование кредитных средств при покупке овдп есть в этом банке?
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Порт
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:49
Порт Теж цикавить це питания,якщо можно в личку.Дякую
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Вадимка
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Додано: Суб 22 бер, 2025 00:41
Порт написав:
Комиссия за использование кредитных средств при покупке овдп есть в этом банке?
Нет
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lara_08
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Додано: Суб 22 бер, 2025 00:41
Вадимка написав:Порт
Теж цикавить це питания,якщо можно в личку.Дякую
Немає
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