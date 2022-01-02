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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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Банк Кредит Дніпро 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 06:19

  Arbitr написав:

Карта Оранта виключно цифрова, пластика немає?
ще схожа лише для нових
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:49

Re: Банк Кредит Дніпро

Відкрив карту Оранта, КЛ - 0 грн.
Без КЛ кешбек зовсім сумний виходить за власні.
Як цей банк краще простимулювати на надання КЛ?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:51

  wolt450 написав:
  la9 написав:Скажите, свой п2п выход на карты других банок - без комис до 50К?

Так

а з 1 квітня покращується до 40К, чи я не там дивлюся?
п. 4.1.3
novichok
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Повідомлень: 3507
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 16:09

  novichok написав:
  wolt450 написав:
  la9 написав:Скажите, свой п2п выход на карты других банок - без комис до 50К?

Так

а з 1 квітня покращується до 40К, чи я не там дивлюся?
п. 4.1.3

Так, будуть змінені ліміти на безкоштовні перекази для всіх пакетів, у т.ч. Gold
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:15

Комиссия за использование кредитных средств при покупке овдп есть в этом банке?
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:49

Порт Теж цикавить це питания,якщо можно в личку.Дякую
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:41

  Порт написав:Комиссия за использование кредитных средств при покупке овдп есть в этом банке?

Нет
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:41

  Вадимка написав:Порт Теж цикавить це питания,якщо можно в личку.Дякую

Немає
lara_08
 
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