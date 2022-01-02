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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 кві, 2025 21:38
По кредитке здешней:
гасимся до 5го, а тратить когда начинать можно?
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emeta
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Додано: Сер 30 кві, 2025 23:17
emeta написав:
По кредитке здешней:
гасимся до 5го, а тратить когда начинать можно?
Як правило, вчорашні навіть проходять
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wolt450
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