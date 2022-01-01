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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

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Банк Кредит Дніпро 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:38

По кредитке здешней:
гасимся до 5го, а тратить когда начинать можно?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 23:17

  emeta написав:По кредитке здешней:
гасимся до 5го, а тратить когда начинать можно?


Як правило, вчорашні навіть проходять
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:30

Re: Банк Кредит Дніпро

Кредит-Дніпро нараховує кешбек по витратам за кордоном? Як раз випали в цьому місяці дьютік та готелі.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 09:18

  Amid написав:Кредит-Дніпро нараховує кешбек по витратам за кордоном?

Да
https://creditdnepr.com.ua/pryvatnym-os ... i/cashback
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:00

  wolt450 написав:
  emeta написав:По кредитке здешней:
гасимся до 5го, а тратить когда начинать можно?


Як правило, вчорашні навіть проходять


То есть тратить можно с 1го числа?
Без привязке к дате погашения как в УкрСибе?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:30

  emeta написав:
  wolt450 написав:
  emeta написав:По кредитке здешней:
гасимся до 5го, а тратить когда начинать можно?


Як правило, вчорашні навіть проходять


То есть тратить можно с 1го числа?
Без привязке к дате погашения как в УкрСибе?


Можна сміло
wolt450
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банкомати банків-партнерів тут це мережа"Радіус"+Ощадбанк ?
flysoulfly
 
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