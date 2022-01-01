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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 тра, 2025 22:01
Ferlakur написав:
А Gold цифрова без візиту до відділення може бути?
Так, через додаток. Але закриття тільки через візит до відділення.
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Olegun
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