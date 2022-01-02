Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 тра, 2025 22:01
Ferlakur написав:
А Gold цифрова без візиту до відділення може бути?
Так, через додаток. Але закриття тільки через візит до відділення.
Arbitr
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Додано: Нед 18 тра, 2025 19:09
А є підтримку дають дистанційно?
ukr0014959
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Додано: Сер 11 чер, 2025 21:45
Як зараз з лімітами на перекази в інші банки (карта Грін)? Наче було 40к р2р на місяц, як зараз?
novichok
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Додано: Вів 17 чер, 2025 10:09
Не знайшов, ткніть носом, з якого по яке число пільговий період по Голд? В Приваті з 1го по останній день місяця та навчиться до 25 наступного, а як тут?
novichok
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Додано: Вів 17 чер, 2025 10:59
novichok написав:
Не знайшов, ткніть носом, з якого по яке число пільговий період по Голд? В Приваті з 1го по останній день місяця та навчиться до 25 наступного, а як тут?
По 05 число місяця, що йде через один місяць після місяця, в якому був використаний кредит; другий та кожний наступний платіж - щомісячно до 05 числа кожного місяця
https://creditdnepr.com.ua/card-gold
ramzes4
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Додано: Вів 17 чер, 2025 12:14
ramzes4 написав: novichok написав:
Не знайшов, ткніть носом, з якого по яке число пільговий період по Голд? В Приваті з 1го по останній день місяця та навчиться до 25 наступного, а як тут?
По 05 число місяця, що йде через один місяць після місяця, в якому був використаний кредит; другий та кожний наступний платіж - щомісячно до 05 числа кожного місяця
https://creditdnepr.com.ua/card-gold
Дякую. А скажіть, якщо в курсі, кредліміт в додатку легко підіймають чи "со скріпом"?
Плеснули 20 т. якось малувато.
Чи всі операції грейсові?
novichok
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Додано: Суб 21 чер, 2025 20:29
novichok написав:
Чи всі операції грейсові?
Ті, про які ви питаєте, - так, у грейсі
Искатель
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Додано: Нед 03 сер, 2025 14:15
Kasta банк в цій темі чи окрема буде?
Український маркетплейс Kasta провів ребрендинг і оголосив про запуск власної банківської картки Kasta Visa Card у партнерстві з Банк Кредит Дніпро та Visa.
quadro_tony_da
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Додано: Нед 03 сер, 2025 15:13
Загасив борг по кредкарті 20к, з них списало 23 копійки з рахунку,як погашення заборгованості. Це ок?
novichok
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Додано: Нед 03 сер, 2025 15:21
novichok написав:
Загасив борг по кредкарті 20к, з них списало 23 копійки з рахунку,як погашення заборгованості. Це ок?
Так т.к. пільговий період у них під 0,01%. Спвлкувався з підтримкою на цю тему, списується тільки зі своїх, тому пройшло списання після погашення.
lloydbanksua
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