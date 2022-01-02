RSS
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:56

  quadro_tony_da написав:Kasta банк в цій темі чи окрема тема буде?

Врядли, по НоваПэй отдельной темы например нет. Там и тарифов я собственно не нашёл, не о чем тему делать.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 11:46

Re: Банк Кредит Дніпро

шукаю тарифи по картці Каста
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:25

  quadro_tony_da написав:шукаю тарифи по картці Каста

Там один в один як на кредитці Gold. Це ж кобренд-картка.
