Банк Кредит Дніпро
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 сер, 2025 15:56
quadro_tony_da написав:
Kasta банк в цій темі чи окрема тема буде?
Врядли, по НоваПэй отдельной темы например нет. Там и тарифов я собственно не нашёл, не о чем тему делать.
Додано: Суб 09 сер, 2025 11:46
шукаю тарифи по картці Каста
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:25
quadro_tony_da написав:
шукаю тарифи по картці Каста
Там один в один як на кредитці Gold. Це ж кобренд-картка.
