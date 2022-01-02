Банк Кредит Дніпро

Додано: Вів 19 сер, 2025 14:08

Після повного погашення кредиту у межах пільгового періоду використання банк 01.08.2025 нарахував відсотки за користування кредитними коштами у пільговий період за ставкою 0,01% річних, що становило аж 0,75 грн та нульовий залишок на карті перетворився на мінус 0,75 грн, котрий на жаль я виявив тільки 06.08.2025. Банк стверджує, що погасити у цьому місяці ці 0,75 грн я мав до 05.08.25. Банк визначив це як невчасне погашення кредиту та нарахував відсотки за користування кредитними грошима в рамках пільгового періоду за ставкою 38,4% річних, що становило вже 3192,35 грн. При поповненні картки власними коштами банк ці відсотки відразу списав на свою користь.

Відповідно до п. 1.2.3. Договору про встановлення кредитного ліміту процентна ставка за користування кредитом у 38,4% річних нараховується на строкову заборгованість за кредитом, але жодної заборгованості за кредитом у мобільному додатку банка після 23.07.2025 р. у мене не відображалося і не могло відображатися, оскільки кредит було мною повністю погашено. Щодо нарахованих відсотків за користування кредитом у рамках пільгового періоду за процентною ставкою 0,01% річних на суму у розмірі 0,75 грн, то цю суму я сплатив відразу, як тільки побачив її у додатку - 06.08.2025.

Звертаю увагу, що:

- Кредит було повністю погашено мною 23.07.2025 р.

- У мобільному додатку не було вказано про необхідність додаткового платежу після повного погашення кредиту, щоб зберегти умови пільгового періоду, як і не було зазначено, які відсотки можуть бути нараховані у разі несплати навіть 0,01 грн відсотків за користування кредитом у рамках пільгового періоду.

- Копійки не відображаються в додатку через налаштування.

- Подібні незначні нарахування я погашав раніше одразу після їх виявлення до 06-го числа наступного місяця, не прив'язуючись до якихось певних дат через очевидну мікроскопічність сум.

Написав листа Голові Правління банку з проханням скасувати нарахування таких абсурдних відсотків за копійки, які банк нарахував уже після погашення кредиту. Чекаю на відповідь.