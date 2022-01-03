RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:37

  Igor Igor написав:Добрий день, не можливо заДіяти кредитні кошти, пише перевищений ліміт, можливо хтось ,щось підкаже

Так може треба ліміти по картці перевірити та підвищити
lara_08
 
Повідомлень: 993
З нами з: 05.05.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

