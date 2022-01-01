|
Банк Кредит Дніпро
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 вер, 2025 17:37
Igor Igor написав:
Добрий день, не можливо заДіяти кредитні кошти, пише перевищений ліміт, можливо хтось ,щось підкаже
Так може треба ліміти по картці перевірити та підвищити
lara_08
Повідомлень: 993
З нами з: 05.05.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 150 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 22:23
Так дякую, не догледів
Igor Igor
Повідомлень: 4
З нами з: 03.08.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:31
З цієї стайні коди отп йдуть 10-20 хвилин. Переходять на інший процессінг?
flysoulfly
Повідомлень: 5977
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1897 раз.
- Подякували: 330 раз.
|