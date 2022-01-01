|
|
|
Банк Кредит Дніпро
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 жов, 2025 10:10
[quote="5897400:Ferlakur"]А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?
погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.
Додано: Вів 14 жов, 2025 10:37
А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?
погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.

Заніс 50к в п'ятницю, побачимо...

Ferlakur
Заніс 50к в п'ятницю, побачимо...
Додано: Вів 14 жов, 2025 10:49
А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?
погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.
Якщо банк вимагає документи про походження коштів/підтвердження доходів, коли гроші взято в кредит у самому банку, дайте їм виписку по картці, якщо самі не можуть зробити. Які можуть бути інші документи щодо походження коштів, якщо вони кредитні?
Документи про підтвердження доходів вимагаються банком до видачі/перегляду кредитного ліміту. Але не після. Бо абсурд виходить.
