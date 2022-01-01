RSS
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:10

[quote="5897400:Ferlakur"]А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:37

  edgar_po написав:
  Ferlakur написав:А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.

Заніс 50к в п'ятницю, побачимо...
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:49

  edgar_po написав:
  Ferlakur написав:А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.


Якщо банк вимагає документи про походження коштів/підтвердження доходів, коли гроші взято в кредит у самому банку, дайте їм виписку по картці, якщо самі не можуть зробити. Які можуть бути інші документи щодо походження коштів, якщо вони кредитні?
Документи про підтвердження доходів вимагаються банком до видачі/перегляду кредитного ліміту. Але не після. Бо абсурд виходить.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:35

с местной Дия карты обналичить можно в кассе банка без комиссии? Пробовал кто?
В отделении перепуганные отказали, поддержка толком ничего не знает..
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 00:13

  emeta написав:с местной Дия карты обналичить можно в кассе банка без комиссии? Пробовал кто?
В отделении перепуганные отказали, поддержка толком ничего не знает..

А в банкоматі/банкоматах через Гпей/Апей є коміс?
