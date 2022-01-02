Банк Кредит Дніпро

а що це про вас банк міг дізнатися, що так вчинив? Напевно це перший такий випадок з Кредит-Дніпром про який я чув.
Може досягли якогось віку(наприклад 70 років, чи на пенсію вийшли, чи нещодавно якийсь банк з вами розірвав відносини?
Додано: Вів 02 гру, 2025 13:33
