Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 13:33

  maxstar написав:По-тихому повністю прибрали кредитний ліміт. Зараз просто сума мінус використованого ліміту

а що це про вас банк міг дізнатися, що так вчинив? Напевно це перший такий випадок з Кредит-Дніпром про який я чув.
Може досягли якогось віку(наприклад 70 років, чи на пенсію вийшли, чи нещодавно якийсь банк з вами розірвав відносини?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 02.09.19
Подякував: 381 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
