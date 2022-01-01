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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 08:58

  valya написав:Hennady
У конкретному падають - з конкретного і виношу. До чого тут інше? :D


Не дають відповісти. Вже другий варіант відповіді видаляють (обидва без образ чи ненормативної лексики)...
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:09

Hennady
Відповіді від Вас не чекаю. Флуд припиняємо
valya
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 02:35

Re: Банк Кредит Дніпро

Питання до знавців тарифів банку. Карта Gold з лімітом 50k. В лютому витратив з карти 50k. В березні ліміт підняли до 100k, витратив ще 50k. Загальна сума заборгованості 100k. Щоб залишитись в пільговому періоді до 6.04 маю погасити тільки 50k по витратах лютого, чи повністю закрити заборгованість по кредитній лінії в 100k. Тобто, пільговий період в банку рахується по витратах кожного місяця, як в Приваті. Чи потрібно повністю закривати заборгованість по кредитній лінії, щоб почався новий пільговий період, як в Райфі чи Укргазі.
ternofond
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 10:10

  ternofond написав:Щоб залишитись в пільговому періоді до 6.04 маю погасити тільки 50k по витратах лютого, чи повністю закрити заборгованість по кредитній лінії в 100k. Тобто, пільговий період в банку рахується по витратах кожного місяця, як в Приваті.

Тільки 50к, як в Приваті
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 10:33

  ramzes4 написав:
  ternofond написав:Щоб залишитись в пільговому періоді до 6.04 маю погасити тільки 50k по витратах лютого, чи повністю закрити заборгованість по кредитній лінії в 100k. Тобто, пільговий період в банку рахується по витратах кожного місяця, як в Приваті.

Тільки 50к, як в Приваті
І краще взагалі не гадати, а просто дивитися, шо вказано в описі під пімпою Обов'язковий платіж
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 10:33

а як відкрити додаткову картку до Голда або Касти (до кредитки)?
Ні саппорт ні від-ня цього не вміють, хоча в Тарифах вказана така можливість :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:18

Re: Банк Кредит Дніпро

Випийте валідолки та зайдіть в меню заборгованості по кредитці Кредит-Дніпро )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:06

1finanсier У мене все норм (Каста+), от чекаю списання 0.01%.
Але на всяк випадок накапав 20 крапель СтКахеті, ну шоб не видихався.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:09

  1finanсier написав:Випийте валідолки та зайдіть в меню заборгованості по кредитці Кредит-Дніпро )

щось у них таки сталося. У п'ятницю ввечері та на вихідних все було ок. Сьогодні "ви не виконали умови користування кредитом", тому вам треба все погасити та ми нараховуємо 56% річних за кожен день просрочки.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:15

  edgar_po написав:
  1finanсier написав:Випийте валідолки та зайдіть в меню заборгованості по кредитці Кредит-Дніпро )

щось у них таки сталося. У п'ятницю ввечері та на вихідних все було ок. Сьогодні "ви не виконали умови користування кредитом", тому вам треба все погасити та ми нараховуємо 56% річних за кожен день просрочки.

Я 3/06 гасився. На 4/06 вже все порахували.
ото може, хто до останього тягнув, то білінХ розрахували тільки сьогодні ранком і... почалося :(
Amethyst
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