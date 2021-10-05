Golf_streem написав:Зацікавили 18%. Не клієнт банку. У Форварді на пенсійній є кошти. Думаю перекинути сюди. 1.Яку картку відкрити? 2.Як її поповнювати без коиісу (р2р, СЕП, штовхати-тягнути)? 3.Чи можна буде без гемору витягнути з банку кошти і як (писали про 50к без замовлення)? 4.Банк взагалі достойний уваги? Які є підводні камені: платні СМС\страховки ...
1. Сейчас под депозит открывают бесплатную карту, раньше открывали текущий счет 2. пополнять сепом что карточный, что текущий, что депозитный счет - есть комиссия. Лучше принести налом и забрать налом. Интернет банкинг пока есть только у сотрудников, они его тестят Снять с карты можно бесплатно только в сети банка или на кассах супермаркетов 3-4 надо быть готовым, что банк ляжет. Собственники связаны с банком-банкротом Родовид
Golf_streem написав:Зацікавили 18%. Не клієнт банку. У Форварді на пенсійній є кошти. Думаю перекинути сюди. 1.Яку картку відкрити? 2.Як її поповнювати без коиісу (р2р, СЕП, штовхати-тягнути)? 3.Чи можна буде без гемору витягнути з банку кошти і як (писали про 50к без замовлення)? 4.Банк взагалі достойний уваги? Які є підводні камені: платні СМС\страховки ...
а вы в Укркапе уже под завязку? рекомендую из 18%х а тут на все вопрос один ответ: нет ИБ тяните штовхайте что хотите ), но кое-что физически без отделения сделать нельзя в киевском на владимирской если чо и присесть негде если перед вами кто-то долгий засел вдруг
"... з 22.06.2022 року набувають чинності зміни до програми лояльності при оформленні вкладів фізичних осіб. Програма лояльності доповнена наступним пунктом:
При пред’явленні вкладниками, які здійснюють переоформлення вкладу на новий строк, або новими вкладниками посвідчення військовослужбовця ЗСУ або добровольця Територіальної оборони ставки за діючими банківськими вкладами в національній валюті збільшуються на 0,5% річних "
cohan написав:тут на все вопрос один ответ: нет ИБ
но внезапно оказывается, в маркете уже есть бэтаверсия SICH24
причем, оно работает, но шото не быстро допиливается депоставки для открыть депо в приложухе меньше, чем в отделении в истории по карте вообще не отображаются операции начислений % и их капитализации на счет, хотя в реале все ОК.
В приложении поднял лимит на 100К, в отделении свободно их снял с карты, без предзаказа и "уговоров". Я ХЗ, но там признаков кипиша не заметил, такая же сонная и безалаберная атмосфера, как и раньше. Не, ну понятно, что дальше "будем посмотреть".