RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 19:39

wak 100к - единий лимит для всего.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5457
З нами з: 23.11.14
Подякував: 725 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 06:09

  Goodman написав:wak 100к - единий лимит для всего.

Вот поэтому в банке пытаются удержать всю сумму и им ну очень обидно выдавать полторы недели с такими лимитами.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13041
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 15:04

  Goodman написав:
  THB написав:Вы осторожнее с такими желаниями - запулить 300 кГр на р2р - ненароком блоканет финмон и пумбы и получателя.

Если правильно заполнить ОПИТУВАЛЬНИК при откритии счетов в банке, то ничего не блоканет. Просто.... всему свое время и било время загодя открить счета в ПУМБЕ, ПУМБ отродясь неповоротлив.... (вспомните как добавлялись организации по коммуналке - не менее 3 месяцев на простую запись) .
Расскажите подробнее, как "правильно" заполнить опитувальник для уменьшения вероятности блока?
Diman
 
Повідомлень: 643
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:40

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Diman написав:Расскажите подробнее, как "правильно" заполнить опитувальник для уменьшения вероятности блока?

представить себе состоятельним и полновесним.
- писать в примечаниях , что ранее работал на денежних местах и скопил власні заощадження
- писать, что ведеться домашнє господарство , городництво, та садівництво
- писать , что ето коллективние деньги , и есть члени семьи ФОПи.
- писать..... писать и писать
должен бить офигенний опитувальник , а не просто допрос партизана .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5457
З нами з: 23.11.14
Подякував: 725 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:09

Що робити, якщо Приват не бачить (пише в чаті) в списках погорілців?
Як зробити, щоб побачив?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29686
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:26

  flyman написав:Що робити, якщо Приват не бачить (пише в чаті) в списках погорілців?
Як зробити, щоб побачив?


Спробуйте в іншому банку. Чи знайдуть?
TDK
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 28.10.10
Подякував: 83 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:37

  Investor_K написав:Акорд робить виплати. Людей немає.

підтверджую!

10-15 хвилин - й ви з 100К у кишені без всяких передзамовлень й зайвих дурних допитів
flysoulfly
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 13.01.09
Подякував: 443 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4846, 4847, 4848
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48477 24940702
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 вер, 2022 10:10
Hotab
Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 46, 47, 48
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:24
477 84437
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 сер, 2022 15:39
Arien
Банк Земельний Капiтал БАНКРОТ 1 ... 81, 82, 83
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
823 214171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 14:00
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5218)
21.10.2022 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.