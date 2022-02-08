Пенсійний фонд України повідомив, що на рахунки отримувачів зараховано пенсій на суму 18,3 млрд грн або 100% профінансованих коштів.
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ПФ назвав ситуацію із виплатами пенсій у березні
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Додано: Сер 09 бер, 2022 23:16
ПФ назвав ситуацію із виплатами пенсій у березні
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Дивися повний текст
ПФ назвав ситуацію із виплатами пенсій у березні
Додано: Сер 09 бер, 2022 23:16
В мене пенсія військова і мені її у березні не перерахували. Кієво-святошинський пенсійний фонд на дзвінки не відповідає, до кого звернутися не знаю. Будь ласка, доплможіть.
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