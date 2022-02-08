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ПФ назвав ситуацію із
виплатами пенсій у березні

ПФ назвав ситуацію із виплатами пенсій у березні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:16

ПФ назвав ситуацію із виплатами пенсій у березні

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України повідомив, що на рахунки отримувачів зараховано пенсій на суму 18,3 млрд грн або 100% профінансованих коштів.

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ПФ назвав ситуацію із виплатами пенсій у березні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:16

В мене пенсія військова і мені її у березні не перерахували. Кієво-святошинський пенсійний фонд на дзвінки не відповідає, до кого звернутися не знаю. Будь ласка, доплможіть.
margaritazabliceva
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