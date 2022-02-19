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Грошові допомоги, пільги та
субсидії люди отримають,...

Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:43

Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають,...

Пропонуємо до обговорення:
Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не працюють.

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Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають, навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не працюють
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:43

Получала соцвыплату,минималку, так как не хватает стажа. В январе все документы были оформлены. Сейчас пришла выплата 82гр.58 коп. Это что за выплата такая, не прожить не здохнуть.
larisapim57noa
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