RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чому МВФ вимагає прибрати
субсидії: експерт розповів, по...

Чому МВФ вимагає прибрати субсидії: експерт розповів, по...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:41

Чому МВФ вимагає прибрати субсидії: експерт розповів, по...

Пропонуємо до обговорення:
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення.

Дивися повний текст
Чому МВФ вимагає прибрати субсидії: експерт розповів, по кому це вдарить найперше
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100750
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:42

Так, їм можна, бо вони не просять грошей у МВФ, а ще в них немає "державників" російських на кшталт гетманцева який руйнує економіку України і звісно немає імператорів корупції і брехні який жбурляє тисячами та відправляє "двушечки до москви"
salvydas
 
Повідомлень: 208
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Baidu [Spider] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки
R2 » Сер 21 січ, 2026 09:55
1 419
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 січ, 2026 09:55
salvydas
Скільки часу може дати Україні МВФ на ухвалення змін...
R2 » Сер 21 січ, 2026 09:54
1 266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 січ, 2026 09:54
salvydas
Україна має скасувати субсидії та реформувати податкову...
R2 » Вів 20 січ, 2026 19:56
1 563
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 січ, 2026 19:56
ishtwan1949

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.