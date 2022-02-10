Глава Мінфіну Росії Антон Силуанов заявив, що заморожування золотовалютних резервів Росії рядом країн є оголошенням дефолту за зобов'язаннями перед РФ.
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Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед росією
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Додано: Чет 10 бер, 2022 19:33
Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед...
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Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед росією
Додано: Чет 10 бер, 2022 19:33
Страна отмороженных ватников придумывает частушки))
Отлично получается!
Но самое главное, с какой скоростью раша деградировала в глазах мирового сообщества! За 7 дней стать самой презираемой нацией на планете, это ещё нужно постараться!
Вот где рекорд!
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