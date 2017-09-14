RSS
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 23:15

  Hotab написав:......
Я завжди довіряю словам бетона, він може помилятись, але свідомо якось не брехав. Проте це якась ну дуже дивна історія))
Не виходив хз скільки, вийшов один раз і зразу встряв))
Воно то канєш монєтка бува і на ребро падає дуже рідко, але дивина))

Всяко бывает.
Помню историю ещё то ли 23, то ли даже 22 года. Когда во Львове погибла от прилёта женщина с ребёнком, уехавшая из Харькова от обстрелов. Это когда в Харькове обстрелы или прилёты были ежедневно, а во Львове редкий случай.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Смейтесь-смейтесь, главное не удивляйтесь потом лет через 15 результатам выборов когда этот ребенок в кабинку зайдет.

я то имею право посмеяться наблюдая за людьми только вкусившими первые плоды демократии..
єто еще хорошо если в кабинку, а не в тупак-амару или сендеро-люминосо какие-то
  ЛАД написав:А вы сами не можете ограничить "приплив молодих чоловіків з України"?
Почему для этого надо "впливати на Україну"?
Или вы, как настоящие демократы, этого сделать не можете, а Украина так себе демократия, ей позволительно? Зато у вас потом будет ещё один повод рассказывать, что Украина ещё "не дозрела" до вступления в ЕС. :mrgreen:


Угу, очень хороший вопрос. Если ко мне во двор лезут свиньи, то я должен закрыть ворота в первую очередь, а пролезших в щели- выкинуть назад, а не впускать всех подряд, давать жилье, кормить и при этом апеллировать к нерадивому пастуху оного стада.
  katso написав:
  stm написав:
  Water написав:А рибьонок з садіка з папкою поїхав, приписне видали?

Дитина залишилася у садку, чого двічі ходити, завтра все одно вести ТЦК і дружина то знає )


Смейтесь-смейтесь, главное не удивляйтесь потом лет через 15 результатам выборов когда этот ребенок в кабинку зайдет.

Я не вважаю, що за один раз Бетон здатен нанести таку психологічну травму мало знайомій дитині.
Если ко мне во двор лезут свиньи,


Цікава алегорія, називати молодих здорових хлопців 18-22 , мрія будь якої країни в якості генофонду і робочих рук, «свинями».
Чекаємо чергового камінг-ауту..
  Бетон написав:......
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты
Не раз писал - я за мобилизацию во время войны.
Трагедией это не считаю.
Но комментарии, действительно, вдохновляют.
А случаи бывают разные. Одноклассник дочери, тоже айтишник, выехал из Харькова. Его остановили на улице (не помню, в каком городе это было) и без всяких задержек прошёл весь конвейер. Уже 2 с лишним года служит.
  stm написав:
  katso написав:
  stm написав:Дитина залишилася у садку, чого двічі ходити, завтра все одно вести ТЦК і дружина то знає )


Смейтесь-смейтесь, главное не удивляйтесь потом лет через 15 результатам выборов когда этот ребенок в кабинку зайдет.

Я не вважаю, що за один раз Бетон здатен нанести таку психологічну травму мало знайомій дитині.


Вы стебаетесь не веря в этот факт, не понимая что оправдывая такую (даже если придуманную) ситуацию запускаете бумеранг который потом ко всем нам еще вернется.
ЛАД


Не раз писал - я за мобилизацию во время войны.
Трагедией это не считаю.
Но комментарии, действительно,

Та нема в тих коментарях ніякого «дєйствітєльно».
Він навіть невідомо ще буде на фронті, чи в тилу. А якщо і на фронті, може принесе гору користі країні і живим-здоровим героєм повернеться. Через півроку, по закінченню війни.
Невже ви підтримуєте оцю демонізацію служби в ЗСУ?
Загинути загалом то можна і в ліжку в спальному районі Києва. Тому люди с деякою іронією і фаталізмом до всього ставляться.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

нормально
фальшивая сердобольность наделала гораздо больше зла чем самый злой сарказм
  ЛАД написав:Но комментарии, действительно, вдохновляют.


У людей отсутствует элементарный причиннно-следственный анализ, как тут не вспомнить Арестовича что говорил что люди могут одновременно радоваться что побили ухилянта и удивляться почему падают темпы мобилизации, не видя причинно-следственной связи
