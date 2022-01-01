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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 12:41
не понял...
Жлобус сделал и свой ГлобуПлюс_грэйс нормальным "как у людей" ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:38
Схоже на те. Приклад навели - Витрачене в червні тре гасити в липні, а витрачене в липні - в серпні
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chipmunk
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Amethyst
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:45
Бооже, таки і мені прийшла розсилка з новими умовами кредитки
, зі змінами в ДКБО (мабуть, бо реально змін в ДКБО поки не внесли, навіть у проєкті
).
Виходить, таки нормальна КК з револьверними грейсами. Бімба
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Amethyst
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:39
Amethyst написав:
таки нормальна КК
Amethyst написав:
таки нормальна КК
Ще б то тієї КК давали КЛ, тоді б дійсно була
Amethyst написав:
Бімба
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klug
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Додано: Сер 22 тра, 2024 21:55
klug написав:
Ще б то тієї КК давали КЛ...
От - от! Вже рік - і одні обіцянки...
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:20
klug написав: Amethyst написав:
таки нормальна КК
Ще б то тієї КК давали КЛ, тоді б
-КЛ Тасі/мумби/Сєні/100500інших... перетвориться на +КЛ тут
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flysoulfly
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Додано: Чет 23 тра, 2024 21:35
Жлобус - балаболы. Два месяца обещали кредлимит, так и не дали. Клялись, что завтра уже лимит будет, кормили завтраками и обосрались. Зачем обещать? Я ж за язык их не тянул...
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deneg net
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Додано: Чет 23 тра, 2024 22:35
deneg net написав:
Жлобус - балаболы. Два месяца обещали кредлимит, так и не дали. Клялись, что завтра уже лимит будет, кормили завтраками и обосрались. Зачем обещать? Я ж за язык их не тянул...
Мені обіцяли за 10 днів повернути кредитний ліміт, так і зробили.
Через їх додаток підвищити ліміт не можна,хіба обнулити можна.
Надішліть лист на їх пошту, протягом 30 днів дадуть відповідь, якщо цікавить.
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tarasum
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:35
Я картку відкрив 1.10.2023 так само подавав заявку щоб підвищили ліміт завжди відмова. Потім відкрив депозит на 10 000 на три місяці так само їм написав щоб підняли ліміт що в мене є депозит так само заяву розглядають так і не підняли а в день закінчення депозиту мені вони самі підняли ліміт.
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rosstikf
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