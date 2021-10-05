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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:51

  tarasum написав:Надішліть лист на їх пошту, протягом 30 днів дадуть відповідь, якщо цікавить.

До речі слушна порада. У мене спрацювало. У відповіді на лист глобуси заявили, що фіг вам, а не ліміт, по факту ляпнули на карту 20т.
Р.С. є невеличке депо на пів року.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:22

Re: Банк Глобус

А це нормально для банка що в повідомленнях пише "використано овердрафт", замість використаного кредитного ліміту?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:25

  2XL написав:А це нормально для банка що в повідомленнях пише "використано овердрафт", замість використаного кредитного ліміту?

Так, банк надає вам не кредит, а (дозволений) овердрафт... Тому і погашення (типу в грейсі) було таке кособоке 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:38

История со жлобусом получила невероятное продолжение. После долгих обещаний дать мне кредлимит, лимит не дали, а потом вообще сказали, что отказ. Я уже плюнул на жлобус и закинул карту на полку. И вдруг, о чудо: пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу. Как понять работу этого скоринга? Как понять эту банку вообще? Здесь нет логики, не спасают депозиты и т.д. Это я уже проверил на себе. И как это всё работает - хз
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 12:28

  deneg net написав:...Как понять работу этого скоринга? Как понять эту банку вообще? Здесь нет логики, не спасают депозиты и т.д. Это я уже проверил на себе. И как это всё работает - хз

:D
Вот-вот - налили таки КЛ:

- Год после открытия карты.
- Наличие депо - по самое немогу.
- +КЛ в других 100-500.
- Без письменных обращений.
- Тлф беседы с гор лин пару раз в месяц последние полгода.

День Киева? :)
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:02

Re: Банк Глобус

  Vatsyk написав:День Киева?

Ягідка дозріла. Там все по плану.
Я теж садив свою ягідку - встановлював дистанційно додаток під час ковіду.
Не давали встановити, т к не проходив по критеріям кредит карти.
В розмові дові, що додаток - то для людей, а не для міфічних критеріїв.
Гор.лінія написала службову в тех підтримку і мені дали добро.
Потім все росло і росло і зараз ягідка КЛ від шарика має 50к карат.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:56

А якщо як новий клієнт відкрити спочатку у відділенні дебетну карту Ощадна, а потім вже встановити додаток, вона в ньому підтягнеться, та буде можливість керувати її рахунком через додаток?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:58

  Goodman написав:Не давали встановити, т к не проходив по критеріям кредит карти.

А які критерії їх не задовольнили?
Arbitr
 
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