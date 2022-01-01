Є відкриті віртуалки Globus Plus та Globus Plus Light.
Чи можна замовити пластик лише до Light ?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 15:12
Є відкриті віртуалки Globus Plus та Globus Plus Light.
Чи можна замовити пластик лише до Light ?
Додано: Вів 10 вер, 2024 10:11
Хто-небудь тут вже відкривав картку "Зроблено в Україні" і прив'язував її в "Дії"?
Додано: Вів 10 вер, 2024 10:25
Re: Банк Глобус
Додано: Вів 10 вер, 2024 11:29
Просто я продукти купляю саме з карткою Globus Plus, а, наскільки я зрозумів, треба, щоб картка, якою розраховуєшся, і картка "Зроблено в Україні" були в одному банку.
Чи я помиляюсь?
Додано: Вів 10 вер, 2024 11:31
Re: Банк Глобус
Додано: Вів 10 вер, 2024 13:23
А есть смысл платить кредитными в долларах? Дополнительно блокируется 3%, и из какой суммы начисляется КБ, кто тестил?
Додано: Вів 10 вер, 2024 13:37
Если кред лимита не хватает на покупку, как будет начисляться КБ? Пропорционально или как за собственные на всю сумму?
Додано: Вів 10 вер, 2024 17:48
Вам треба підключити для нарахування картку Globus Plus.
Виплата може йти на картку "Зроблено в Україні" будь-якого банку. Карту для виплати ви оберете в Дії.
У випадку Глобуса нюанс в тому, що нема окремої процедури підключення для нарахування картки Globus Plus. В Глобусі можна тільки в комплексі випустити картку "Зроблено в Україні" та підключити для нарахування всі глобусні картки.
Тобто схема така:
Додано: Сер 11 вер, 2024 22:15
Заблокували картки типу через витрати 400К по віртуалці.
Тупа кура таки знайшла мою Анкету у від-ні, але сказала, що дані з нєї будуть відновлюватися до наступного дня і екскременти Шаромиги будуть вирішувати, чи достатньо там доходів, щоби відновити ліміти
Після лайки з сапортом почитав холівар на Мінфіні і зрозумів, що десь в застосунку вже місяц як є пімпа на відновлення ліміту ))
Таки знайшов її під шестернею... побачив, що банка просто загубила мої місячні доходи і місце роботи. Після відновлення цих даних картки запрацювали за 10..15 хв.
Думаю, що треба перетрахувати та відновлювати ці дані раз на півроку
Додано: Чет 12 вер, 2024 00:52
Amethyst
От дійсно, у мене там дохід 0 та місце роботи, де я вже не працюю багато років. Анкету у відділенні востаннє оновлював торік.
Що цікаво, ця лажа не завадила їм налити ліміт.
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