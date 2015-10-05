Стало интересно, почитал https://n1info.si/novice/kultura/laibach-kot-kaze-evrovizije-ne-bo-vrnil-v-ukrajino/ - нашим показалось мало? А, ну да, они же, нехорошие люди: "Не сомневайтесь – мы любим русскую литературу, музыку и искусство". Да как посмели! А то, что: "Мы немедленно отменили все запланированные выступления в России и во всех интервью осудили российскую агрессию в этой войне... в этой бессмысленной войне между Россией и Украиной мы всецело встаём на сторону Украины и её народа, который – как в старой библейской истории о Давиде и Голиафе – достойно сражается с более сильным врагом", - их никак не оправдывает.
ТАЙБЭЙ, 20 июня (Рейтер) – Тайваньская Foxconn (2317.TW), открывает новую вкладкуи американский производитель чипов искусственного интеллекта Nvidia (NVDA.O), открывает новую вкладкуведут переговоры о размещении человекоподобных роботов на новом заводе Foxconn в Хьюстоне, где будут производиться серверы Nvidia с искусственным интеллектом, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. По словам источников, это будет первый случай, когда продукт Nvidia будет производиться с помощью человекоподобных роботов, и это будет первый завод Foxconn по производству серверов на базе ИИ, который будет использовать их на производственной линии. .......обе компании планируют запустить гуманоидных роботов в эксплуатацию к первому кварталу следующего года, когда на новом заводе Foxconn в Хьюстоне начнется производство серверов Nvidia GB300 с функциями искусственного интеллекта.
Исследования меняют подходы к защите здоровья, применяемые правительствами и компаниями, поскольку человеческие и экономические потери от потепления в мире продолжают расти. Зара Хирджи и Аарон Кларк 29 августа 2025 г. в 7:00 по Гринвичу
Ранее этим летом Глен Кенни провел три дня в специальной камере в своей лаборатории в Оттавском университете, где дневная температура поддерживалась на уровне 40°C (104°F).
Целью исследования было выяснить, как организм 61-летнего исследователя выдерживает экстремальные температуры в помещении, наблюдавшиеся во время аномальной жары 2021 года, унесшей жизни сотен канадцев. Хотя в первый день он чувствовал себя хорошо, на второй день его внутренняя температура ненадолго поднялась почти до 40 °C, приближаясь к опасному уровню, а к третьему он потерял около 4,5 кг. ........ По данным исследования, проведенного перестраховочной компанией Swiss Re AG , ежегодно в результате экстремальной жары погибает почти полмиллиона человек — это больше, чем от ураганов, землетрясений и наводнений вместе взятых, а перебои в сельскохозяйственном производстве, поставках энергии и производительности труда напрямую угрожают стоимости активов и доходам компаний.
К началу следующего десятилетия, по прогнозам, ежегодная стоимость потерянных рабочих часов достигнет 2,4 триллиона долларов по сравнению с 280 миллиардами долларов в 1995 году, поскольку участившиеся случаи высокой температуры замедляют работу сотрудников или нарушают их графики, говорится в докладе Международной организации труда за 2019 год, который считается одним из самых авторитетных по этому вопросу. Центральные банки Европы и Индии также предупредили о том, что жара может привести к резкому росту цен на продукты питания и, возможно, к усилению общей инфляции.
Можливо, але не самки лиса, а саме лисиці. У урбанізованих джунглях двоногих тварин самкою лиса може бути дівчина з сімейство котячих. є ще дівчини-зайчики, мишки, змійки , але то нецікаве. от лисиці це дійсно хижі істоти побудовані суцільно на маніпуляціях, ревнощах та прагненні кинути партнера превентивно. лисиці. Хоча і більш справно вміють гратися в кохання
ось тут навіть втілився описаний сценарій
Навіть самим хижим з кішок - багірам дадеко до лисиць. вони більше прямолінійні менш підступні, якщо захочуть атакувати то скоріше навіть фізично чим душевно.
десь біль 18-20 серпня в районі зустрічі у білому домі інстаграм стрічка замойорила сторями в зелених кружочках з ногами в барселонських та гданських ваннах. та ща ще й лайки з кьольна та вроцлава на давні пости. Ось Лондон здається зіскочив всерйоз... в останнє такий всплеск був зустріччю 28 лютого, а ще під час мятежу пригожина. тоді навіть зателефонували і вже почали будувати плани на щасливе життя. І це при заделорованій незламності та закордонності 91. 'баба вона серцем чує"(с) зря тоді вона зателефонувала, я тоді намайже на піврічному воздєржанії був. така духовна деміургова міць була, що у пригожина могло все вийти
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 31 сер, 2025 11:28, всього редагувалось 2 разів.
Стало интересно, почитал https://n1info.si/novice/kultura/laibach-kot-kaze-evrovizije-ne-bo-vrnil-v-ukrajino/ - нашим показалось мало? А, ну да, они же, нехорошие люди: "Не сомневайтесь – мы любим русскую литературу, музыку и искусство". Да как посмели! А то, что: "Мы немедленно отменили все запланированные выступления в России и во всех интервью осудили российскую агрессию в этой войне... в этой бессмысленной войне между Россией и Украиной мы всецело встаём на сторону Украины и её народа, который – как в старой библейской истории о Давиде и Голиафе – достойно сражается с более сильным врагом", - их никак не оправдывает.
Ментальні совки. Введу новий термін - Рагулецентризм