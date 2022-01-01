ramzes4 написав:moveton, по GlobusPlus вроде нет необходимости в 0 выводить, тогда и порядок проводок неважен.
Как это нет? Каким же образом Глобус определяет, что кредит погашен? Я думал, что, как все, но могу и ошибаться.
У Голобуса було ДВА типи кредлімітів на картку. В 23му році це був типу овердрафту, грейс по ньому відкривали на 2 міс і його треба було гасити в 0, шоби відкрити новий грейс-період. Тобто, наприклад, якщо в листопаді клієнт щось купив з кредитних і в грудні продовжив покупки, то до кінця грудня він повинен був загасити всі борги за листопад і грудень або будуть нараховані підвіщенні %%. І новий грейс не відкриється поки не буде повністю (в 0) погашен старий. Десь з середини 24го року Глобус перейшов на т.з. револьверний кредит (діє в більшості банків). Це коли, наприклад, в листопаді клієнт щось купив з кредитних, то погасити в грейсі цю заборгованість треба до кінця грудня, а покупки грудня треба погасити до кінця січня. Причому можна вносити суми погашення будь-коли впродовж грейсу, але обов'язково до кінця кожного періода грейсу, тобто грейси (по 60 дн) частково накладуються др. на др. і в першу чергу гаситься борг 1го грейсу.
Amethyst написав:Причому Глобус+ з якимось старими тарифами, бо вже більше року у нього грейс на 62 дні відкривається кожного міс і сума в грейсі чітко видна у розділі Інфо по картці
именно
Боже, ну по старим тарифам (з овером!), я б рекомендував дійсно все вивести в 0, в оперчас (до 18-00) провести по рахунку і з наступного дня вже витрачати з новим грейсом. Шукайте адекватного чат-ланіна
Amethyst написав:Причому Глобус+ з якимось старими тарифами, бо вже більше року у нього грейс на 62 дні відкривається кожного міс і сума в грейсі чітко видна у розділі Інфо по картці
именно
Боже, ну по старим тарифам (з овером!), я б рекомендував дійсно все вивести в 0, в оперчас (до 18-00) провести по рахунку і з наступного дня вже витрачати з новим грейсом. Шукайте адекватного чат-ланіна