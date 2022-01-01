RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 152153154155>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 15:05

  ramzes4 написав:moveton, по GlobusPlus вроде нет необходимости в 0 выводить, тогда и порядок проводок неважен.

Как это нет? Каким же образом Глобус определяет, что кредит погашен? Я думал, что, как все, но могу и ошибаться.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 15:57

  moveton написав:
  ramzes4 написав:moveton, по GlobusPlus вроде нет необходимости в 0 выводить, тогда и порядок проводок неважен.

Как это нет? Каким же образом Глобус определяет, что кредит погашен? Я думал, что, как все, но могу и ошибаться.
У Голобуса було ДВА типи кредлімітів на картку.
В 23му році це був типу овердрафту, грейс по ньому відкривали на 2 міс і його треба було гасити в 0, шоби відкрити новий грейс-період. Тобто, наприклад, якщо в листопаді клієнт щось купив з кредитних і в грудні продовжив покупки, то до кінця грудня він повинен був загасити всі борги за листопад і грудень або будуть нараховані підвіщенні %%. І новий грейс не відкриється поки не буде повністю (в 0) погашен старий.
Десь з середини 24го року Глобус перейшов на т.з. револьверний кредит (діє в більшості банків). Це коли, наприклад, в листопаді клієнт щось купив з кредитних, то погасити в грейсі цю заборгованість треба до кінця грудня, а покупки грудня треба погасити до кінця січня. Причому можна вносити суми погашення будь-коли впродовж грейсу, але обов'язково до кінця кожного періода грейсу, тобто грейси (по 60 дн) частково накладуються др. на др. і в першу чергу гаситься борг 1го грейсу.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 05.05.21
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 16:53

  Amethyst написав:Причому Глобус+ з якимось старими тарифами, бо вже більше року у нього грейс на 62 дні відкривається кожного міс і сума в грейсі чітко видна у розділі Інфо по картці


именно
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 760
З нами з: 13.02.07
Подякував: 14 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 17:45

  Setta написав:
  Amethyst написав:Причому Глобус+ з якимось старими тарифами, бо вже більше року у нього грейс на 62 дні відкривається кожного міс і сума в грейсі чітко видна у розділі Інфо по картці


именно
Боже, ну по старим тарифам (з овером!), я б рекомендував дійсно все вивести в 0, в оперчас (до 18-00) провести по рахунку і з наступного дня вже витрачати з новим грейсом. Шукайте адекватного чат-ланіна
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 05.05.21
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 21:11

  Amethyst написав:
  Setta написав:
  Amethyst написав:Причому Глобус+ з якимось старими тарифами, бо вже більше року у нього грейс на 62 дні відкривається кожного міс і сума в грейсі чітко видна у розділі Інфо по картці


именно
Боже, ну по старим тарифам (з овером!), я б рекомендував дійсно все вивести в 0, в оперчас (до 18-00) провести по рахунку і з наступного дня вже витрачати з новим грейсом. Шукайте адекватного чат-ланіна


"именно" касалось второй части фразы

то есть сума в грейсе видна в инфо по карте
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 760
З нами з: 13.02.07
Подякував: 14 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 21:45

Re: Банк Глобус

  Setta написав:то есть сума в грейсе видна в инфо по карте

ага, адназначна!
Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 05.05.21
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 22:25

  Amethyst написав:
  Setta написав:то есть сума в грейсе видна в инфо по карте

ага, адназначна!
Зображення


що це ви філоните банк і ігнорите ОМП?
:mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 16367
З нами з: 01.06.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1695 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 22:30

Re: Банк Глобус

  greenozon написав:що це ви філоните банк і ігнорите ОМП?
Тобто? В мене ж є час до 18:00 31го. Я ото в 16:00 відправлю з Сенсу 22492 і буде все чікі-пукі :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 05.05.21
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:21

Re: Банк Глобус

Del
Востаннє редагувалось korzviktor20 в П'ят 17 січ, 2025 17:21, всього редагувалось 1 раз.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:11

Re: Банк Глобус

Продолжаю историю с картой ГлобусПлюс и информацией по "задолженности"

От греха подальше вывел пару дней назад карту в ноль. До этого на вкладке "информация" были только реквизиты счета карты.

на следующий день рассчитался картой, пусть на 100 грн для ровного счета

на вкладке "информация" появилося текст: "Оплатите 100 грн до 28.02 чтобы оставаться в грейс-периоде"
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 760
З нами з: 13.02.07
Подякував: 14 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 152153154155>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 138, 139, 140
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1395 491687
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2025 19:28
greenozon
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 18, 19, 20
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
199 121080
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2025 13:40
flysoulfly
Банк Альянс 1 ... 126, 127, 128
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1278 625046
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2025 12:20
valya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1396)
17.01.2025 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.