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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 чер, 2025 23:24
А что в том кредитном лимите глобуса такого что надо слёзно писать что б его дали?Других банков мало?
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Додано: Пон 16 чер, 2025 00:11
посетитель написав:
А что в том кредитном лимите глобуса такого что надо слёзно писать что б его дали?Других банков мало?
А що таке у тих банках, щоб не ходити з мішком готівки?
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klug
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Додано: Пон 16 чер, 2025 09:23
посетитель написав:
А что в том кредитном лимите глобуса такого что надо слёзно писать что б его дали?Других банков мало?
По категориям популярным для трат у населения (продукты, кафе, общественный транспорт, коммуналь) кэшбек как правило не хуже (а чаще всего лучше) чем у других банков. И за кредитные он существенно выше чем за свои. В последнее время размер кэшбека конечно потихоньку снижают, поэтому новым адептам заходить может быть и не так АнтИресТно (поначалу было гораздо вкуснее), но у кого лимит уже получен - думаю за время его использования - точно не внакладе. Как-то так...
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Додано: Пон 16 чер, 2025 17:26
Sirchyk написав:підкажіть, як краще прокачати КЛ, бо після оформлення карти дали 0 (офіційно не працюю).
Сьогодні два рази висадив кредитку в 0( комуналь).І поповнював по Ібан ( 3-4 години. йде). Запросив в додатку підвищення. Передзвонили, дали більше чим хотів-24.5. Було 10.
На місяць вистачить з мах кешбеком.
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Додано: Пон 16 чер, 2025 17:54
WallNutPen написав: посетитель написав:
А что в том кредитном лимите глобуса такого что надо слёзно писать что б его дали?Других банков мало?
По категориям популярным для трат у населения (продукты, кафе, общественный транспорт, коммуналь) кэшбек как правило не хуже (а чаще всего лучше) чем у других банков. И за кредитные он существенно выше чем за свои. В последнее время размер кэшбека конечно потихоньку снижают, поэтому новым адептам заходить может быть и не так АнтИресТно (поначалу было гораздо вкуснее), но у кого лимит уже получен - думаю за время его использования - точно не внакладе. Как-то так...
О, точно.По кешбекам є таке.
Востаннє редагувалось посетитель
в Пон 16 чер, 2025 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 чер, 2025 17:57
klug написав: посетитель написав:
А что в том кредитном лимите глобуса такого что надо слёзно писать что б его дали?Других банков мало?
А що таке у тих банках, щоб не ходити з мішком готівки?
Ну я ж про конкретний банк питання задав
.
З.и.:Якщо далі так піде з фінмоном/меморандумами то таки будемо з готівкою ходити.
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Додано: Вів 17 чер, 2025 00:09
Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?
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melkh
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Додано: Вів 17 чер, 2025 06:07
melkh написав:
Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?
Писав на мило,в чат, тіко розводять руками, невпевнено просять надати реквізити постачальника послуг, але...
Постачальник достатньо популярний для Л.берега Києва, "Інформаційні технології", в інших банках присутній.
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Додано: Вів 17 чер, 2025 07:06
melkh
Декілька разів успішно - дайте скрін рахунка
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Додано: Вів 17 чер, 2025 13:49
novichok написав: melkh написав:
Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?
Писав на мило,в чат, тіко розводять руками, невпевнено просять надати реквізити постачальника послуг, але...
Постачальник достатньо популярний для Л.берега Києва, "Інформаційні технології", в інших банках присутній.
А где у них, кстати, почта написана? На сайте банка не нашёл. Отправил им сейчас в телегу счёт от местечковой управляющей компании. Сразу в PDF в котором он мне присылается. Сказали, что приняли и должны добавить в некоем неопределённом будущем. Конкретнее сроки называть не хотят.
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Howl
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