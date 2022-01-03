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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 чер, 2025 17:59
novichok А це цікаво, схоже, єПідтримку не враховує (свідомо чи помилково). А як з врахуванням єПідтримки в інших банках?
Ще нагадаю, що практично виявив у них ще прихований річний ліміт на перекази з карти 400т, який вдалося підняти вдвічі складною прцедурою звернення, зміни анкети і тел.опитування з погодженням банку, так наче кред. лім. збільшував
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:21
Visky написав:novichok
А це цікаво, схоже, єПідтримку не враховує (свідомо чи помилково). А як з врахуванням єПідтримки в інших банках?
Ще нагадаю, що практично виявив у них ще прихований річний ліміт на перекази з карти 400т, який вдалося підняти вдвічі складною прцедурою звернення, зміни анкети і тел.опитування з погодженням банку, так наче кред. лім. збільшував
Сенс, моно, абанк е-підтримку враховує точно (СЕП). З Пумб перекази тіко р2р, УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
18 червня, принаймі,по цім банкам було так.
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