"Давайте не будем наивными в отношении России. Конечно, они ведут эту совершенно неспровоцированную войну против Украины, но в то же время, и это то, что мы слышим из открытых источников от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе, включая начальника генерального штаба Германии, они наращивают свои вооруженные силы и реорганизуют их такими темпами, что через три, пять или семь лет они могут быть готовы к нападению на НАТО", - сказал Рютте.
Это решается законодательно путем возможности назначения дополнительной гражданской пенсии.
Не впевнений , що «додаткової». Є опція переходу на цивільну, але там не вистачить загального страхового стажу. Адже військові стали офіційною робити внески всього 8-10 років тому. Чи ви про «можливо колись зроблять»?
Читал, что такая схема была реализована для российских военпенсов. Не уверен, что для всех без исключения. Дополнительная страховая по старости. Расчет вроде отличается от расчета для гражданских.
Це для вас необхідно їх враховувати і вам додавати. За оце додатково внесене.
Ну я це і мав на увазі. І може колись до цього прийдуть. Щоб стимулювати молодих пенсів працювати.
1 Перше ніж почати ДІЛИТИ - треба щось ЗІБРАТИ. 2 Сьогодні ЗБИРАЮТЬ 22% від фонду оплати праці... ПРАЦЮЮЧИХ ( яких 12 млн осіб) І НУЛЬ з 8 млн працюючих неофіційно.
Хто винуватий в тому що 8 000 000 не платить? Тих ___________________12 000 000 які платять? Чи ______________________20 000 податківців які контролюють 200 000 підприємств і 1 млн підприємців? Чи_______________________41 000 депутатів всіх рівнів? Бо все що СЬОГОДНІ МИ ПЛАТИМО- роздається ПЕНСІОНЕРАМ.
То як Робимо революцію і перестаємо платити 2900 тим в кого нема 25 років стажу? Чи робимо реформу і пенсію визначаємо як стаж*коефіцієнт(нехай 200 грн за рік стажу) А тим в кого 5 чи 10 років стажу - дозволяємо спати в картонній коробці? Тепер з іншого боку Що робимо з тими хто отримав освіту, але не сплачує податки? Примусово виставляємо їм рахунок по 50 000 грн за кожен рік навчання?
Тому ще раз Повиннен пройти первинний етап ментальних змін в головах Цей етап повинен закінчуватись наступним Людина чітко усвідомлює , що у випадку несплати податків на якомусь мінімальному рівні... вона отримає ЄДИНЕ ПРАВО - померти під парканом, а Держава в свою чергу отримає ОБОВЯЗОК - не заважати цій людині помирати.
От тоді й можна починати про якусь справедливість... А так один 25 років військовий в мирний час- пенсіонер у воєнний з пенсією в 15000 грн -незадоволений бо вважає що його погано оцінили а його вчителька з стажем в 35 років і пенсією 5000 - дякує Державі за те що в неї 5000 а не 2900 як в прибиральниці з її ж школи.....
Путін "зволікає", сказав Стармер, додавши, що настав час "скористатися моментом".
"Насправді протягом останніх кількох днів, я б сказав, що під час моїх обговорень із лідерами була справжня рішучість", – додав британський прем’єр.
За його словами, "зараз саме час знову наполягати на тому, щоб Путіна посадили за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню".
Стармер наголосив, що президент Володимир Зеленський вже багато тижнів заявляє про свою готовність до безумовного припинення вогню.
Чи це якісь інші партнери ? ))
Дива...
Песікіт, не моргнувши оком, після десятків разів голосінь про тут хом'ячків, які носяться з перемовинами та рпв, посилається на Стармера та Зеленського. Стармера, Зеленського, котрі чітко наголошують на перемовинах та припиненні вогню.
Letusrock написав:шото партнери зрадофілять після саміту: Макрон - потрібно вже думати над відновленням довіри з рф Мерц - конфлікт(?) не вирішити військовим шляхом
Ви бачили як пихатому індику хочеться медалі миру? І, наразі, він як найсильніша держава у світі, почав йти до цілі. Мєдвєдєв вже протверезів і вибачився за слово на "N". Іран попередив про атаку на пусту базу США. Індик чує, що ось воно! бути правителем всесвіту. Це вже не змінити. Слово на N, як приклад Ірану призводить до ракет останньої модифікації, хуйло навіть у бункері Валдая вже не є загрозою. Цікаво, що у кімнаті перемовин при атаці був не Серджіо Гор, а жінка у блідо-жовтому піджаку. Всю кампанію я бачила що це єдина особа, непублічна, яка може впливати на правителя США ) Що там у Ужгороді? Співчуття ні до Києва, ні до Дніпра не виникає? А щось більш матеріальне теж, ні? Там син дружбана, допомога, ні? Навіть 100грн ніззя? )))
budivelnik написав:Знайшов таке 5 депутатів СЬОГОДНІШНЬОЇ ВР - служать в ЗСУ , хоча мають право не служити Костенко, Рудик, Юраш , Буймістер( Людмила) ,Лозинський Тепер тут знайшов, як я розумію це депутати обл і міськрад https://glavcom.ua/publications/deputati-jakikh-partij-vojujut-doslidzhennja-911869.html Партія______Всього___ЗСУ_____ТРО____ДФТГ_____Загинули СН____________434____173_____128______133 ЄС____________391____226_____94________71_______6 Батьківщина___148_____70_____44________34 Свобода_______117_____74_____18________25_______5 Голос__________55_____ Пропозиція_____43_____20_____11________12 Удар___________17______4______5_________8 Всього________1205 А тепер додай що в нас приблизно 30% депутатів жінки( у ВР -21%) і проведи прості математичні операції 1205 * 20( 20 млн мобпридатних до 1 млн які служать) +30%=31 300 має бути депутатів ШІ каже Загальна кількість депутатів місцевого самоврядування в Україні становить 42,501, обраних до 1577 обласних, районних, міських, селищних і сільських рад та рад районів у містах Що таке - сумнівне? Є демографічні піраміди Береш їх і дивишся скільки в Україні було чоловіків віком 25-60 років. ПЕРЕВІРИВ , треба поміняти співвідношення на 1 до 11 Україна січень 2021 року Вік_____чоловіків_______%________жінок 0-9 ____2 056 030______10,7 ____1 931 034 10-19 ____2 158 184______11,2 ____2 035 949 20-29 ____2 353 159______12,3 ____2 225 782 30-39 ____3 464 173______18,0 ____3 385 682 40-49 ____2 954 681______15,4 ____3 125 274 50-59 ____2 555 394______13,3 ____3 051 751 60-69 ____2 147 021______11,2 ____3 139 694 70-79 ____979 569_________5,1 ____1 930 833 80-89 ____449 732________2,3 ____1 182 853 90+ ____77 433_________0,4 ____214 489 Але навіть це уточнення- кардинально нічого не змінює. Все одно - ДЕПУТАТИ СЛУЖАТЬ, не нарівні з простими трактористами чи двірниками , але точно не відмазуються всі і на 100%, так як це зробив ти і тобі подібні.
Не розумію ваше постійне бажання заперечити українську реальність
Моя українська реальність - відрізняється від твоєї. Тому Моя Україна - переможе А ти все одно здриснеш до Орбана як тільки кордон відкриють...