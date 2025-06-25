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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 15:58

  PUMB написав:VASH
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Дані надіслав, прошу підтвердити отримання (черновик не зберігається)
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 17:53

  Ferlakur написав:Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.

Шо? Не все ещё сбежали?
Добьют таки банковскую систему (((
arkavs
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  #<1 ... 649650651652
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