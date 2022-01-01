RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 22:07

Напевне це якісь дос атаки були, але ніхто нічого не говорить, ні ICU, Sense, Globus, моно завис з їхніми лимонами на цілий день, щось таке творилося просто капець, а всі мовчать((
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:18

Re: Банк Глобус

lel написав:Сьогодні щось банк глючить. Кешбек за комунальні не дали. Встиг тільки 3 провести, а потім подивився. Покупка в магазині ніяк не відображається ні в додатку, ні в виписці. Але пуш прийшов.
Банк після 21-00 все нарахував і провів. Друзі платили комунальні після 22-00 - все штатно.
