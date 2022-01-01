|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 жов, 2025 22:07
Напевне це якісь дос атаки були, але ніхто нічого не говорить, ні ICU, Sense, Globus, моно завис з їхніми лимонами на цілий день, щось таке творилося просто капець, а всі мовчать((
Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:18
Re: Банк Глобус
Банк після 21-00 все нарахував і провів. Друзі платили комунальні після 22-00 - все штатно.
|