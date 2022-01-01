RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 22:07

Напевне це якісь дос атаки були, але ніхто нічого не говорить, ні ICU, Sense, Globus, моно завис з їхніми лимонами на цілий день, щось таке творилося просто капець, а всі мовчать((
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:18

Re: Банк Глобус

lel написав:Сьогодні щось банк глючить. Кешбек за комунальні не дали. Встиг тільки 3 провести, а потім подивився. Покупка в магазині ніяк не відображається ні в додатку, ні в виписці. Але пуш прийшов.
Банк після 21-00 все нарахував і провів. Друзі платили комунальні після 22-00 - все штатно.
lel
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 12:23

Push не приходять

Після перевипуску карти лайт з цифрової на пластик перестали приходити пуш по операціям за нею.
По операціям за кредиткою, що залишилась цифровою, руш приходять як і раніше.
Хтось стикався з таким, як це виправити?
В налаштуваннях застосунку немає окремої опції включення пуш для карти, є лише загальносистемна кнопка активації пуш. Вона включена.
citramon
 
Повідомлень: 798
З нами з: 30.07.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 183184185186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 153, 154, 155
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1544 716801
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 11:41
Мизантрóп
Банк Кредит Дніпро 1 ... 37, 38, 39
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
385 177893
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 02:33
ternofond
Райффайзен Банк 1 ... 282, 283, 284
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2834 1693278
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 21:34
Howl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.