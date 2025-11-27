|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:07
А що пан flyman взагалі знає, що таке "кондиціонер"?
Мабуть, десь бачив - що раптом згадав...
Ну, про Туреччину мiг би і не згадувати - його час пройшов, треба було маячнею не займатися на пару з дома нарваними нездалами з вересня 2018 року по червень 2021 року...
Круто його тоді "вкинули" ті андруси, таку бздуру всі разом несли...
А гречний - в ті далекі часи - flyman не зрозумів, в яку дупу його тягнуть...
Зафундували його таки...
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:46
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
Китайцы мудрые. Вместо того, чтобы воевать, как дикари, они захватывают мир, постепенно его заселяя 😁
У них стався збій і з демографією ще гріше зараз ніж у нас.
тому що 996 і "вільний ринок вареників"
Додано: Чет 27 лис, 2025 04:10
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Сьогодні залишаю свою квартиру в Анталії та повідомляю про це сусідку: класичний ІТ-ник.
Але не зовсім.
Мешкає в Анталії а працює на США.
Займається логістикою для компанії в San Francisco.
Тому працює ночами.
Як мені написали щойно із San Francisco:
«Але працювати на штати і не жити в штатах це найвигідніше що може бути!»
Бач як воно складається гра в доміно: один фахівець присвятив багато років свого життя на вивчення інфляції в тих 197 країнах світу, де ніколи не був і вже ніколи не буде.
Свої дослідження виклав у 415 950 повідомленнях на цьому форумі.
А хтось не хлопав вухами та не стрибав на місті: забезпечив собі квартиру в безпечному місці та роботу за отриманою спеціальністю.
Додано: Чет 27 лис, 2025 08:42
про роботу в USA в корпо
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:33
Еміграція, заробітчанство
News from Switzerland
В ці дні перебуваю в Женеві - спілкуюся з нашими українцями.
Зростає кількість тих, хто хоче отримати Тимчасовий захист у Франції.
Ну я би не сказав, що у Франції медом намазано, але люди їдуть та їдуть.
Із спілкування:
Питання: що треба, щоби отримати Тимчасовий захист у Франції?
Відповідь: Ваш паспорт з печаткою перетину українського (!) кордону. Якщо був захист в іншій країні Європи: закриття захисту в іншій країні. Або (!) докази перебування в Україні з 2022 року. Офіційна адреса проживання у на Ваше ім'я.
Питання: де можна оформити Тимчасовий захист?
Відповідь: в Префекиурі того міста, де ви знайшли житло або хтось із приятелів/родичів надає житло. В префектурі можуть хотіти докази перебування від початку війни в Україні: фото під місцевими відомими місцями з датою зробленого фото, направлення до лікаря, результати обстеження, квитанції оплати комунальних, квитанції купівлі речей , тобто максимальні докази присутності в Україні з 2022 по 2025 роки.
Чисто для інформації. На тему гілки.
Примітка: Тимчасовий захист у Франції надає право працювати.
P.S. Окреме питання: отримання Тимчасового захисту тими, хто СЗЧ. Є і такі.
Крім того: у Франції українець зобовʼязаний подавати щорічну Декларацію про прибутки.
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:51
flyman написав:
про роботу в USA в корпо
Скільки ж в тебе вільно часу, що ти встигаєш слухати цю нудятину, ще й таку довжелезну.
Додано: Чет 27 лис, 2025 18:32
Кочевник написав: flyman написав:
про роботу в USA в корпо
Скільки ж в тебе вільно часу, що ти встигаєш слухати цю нудятину, ще й таку довжелезну.
В рази більше сміття він приносить на воєнну гілку. Працевлуштуйте цого нарешті.
Звичайно 250 к гр які він просить йому не дадуть, але хоч 1 кує. Аби не байдикував і поїв щось
