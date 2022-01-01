|
Банк Глобус
Додати тему
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:24
Amethyst написав:
Може ото бонус за транскордон?
Та ні, це акція "Подвійна вигода", для тих, хто став клієнтами в листопаді — грудні.
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:43
klug написав: moveton написав:
Глобус уже стал 1% брать за оплату долларовой покупки долларовой же картой?
Майже. Вони ж через ойро конвертують - 1:1 оплата на проходить, типу, недостатньо коштів.
Попробовал - да, есть такое. Причём мало того, что не проходит, так ещё и пообещали, что, аналогично гривнекарте, блокируют +6%, чтобы потом при проведении по счёту уже списать по курсам МПС (почему-то именуемым "комерційним курсом Нашого Банку для карткових продуктів") на тот день.
Особо улыбнуло пояснение почему так: "так як Мастеркард єврова платіжна система". Дачники, которые слышали, что MC мультивалютная, проходят мимо. Лекция для колхозников.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:41
Шото повеселел банк, платежи не проводят висят в обработке, балансы по картам и суммы в истории платежей заменили за эмодзи )))
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:43
NDV написав:
балансы по картам и суммы в истории платежей заменили за эмодзи )))
Потрясіть смартом в застос-ку...
Ото ялинку нібойсь трясли у Моні ))
Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:00
Amethyst написав:
Потрясіть смартом в застос-ку...
Платежі так теж витрушуються?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:17
klug написав: Amethyst написав:
Потрясіть смартом в застос-ку...
Платежі так теж витрушуються?
Ха. Ну так у Моні це ж стандартна фіча не переказ у радіусі 10м.
Головне, шоби хтось лівий не заховався за спиною відправника
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:03
Это у меня проблемы или у всех с этим банком.
Купил давно доллары, просто хочу уже конвертнуть в гривну, забирать через кассу еще те проблемы, что старые доллары так еще и комиссия.
Пытаюсь поменять в приложении и сервис недоступен, су*а, эти недобанки меня убивают. На горячке говорят, что такая проблема есть, но не доверяю я им, это могут просто для общей отмазки рассказывать.
В одно время наоткрывал карт в разных банках, теперь прощаюсь с лишними банками, обуза.
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:56
Proofy написав:
Пытаюсь поменять в приложении и сервис недоступен, су*а, эти недобанки меня убивают.
Банк, як банк. Пару недель назад в приложении мои доллары спокойно купил. Починят, я думаю. Особенно, если курс к уровню конца декабря вернётся
Додано: Вів 13 січ, 2026 22:10
Proofy написав:
Купил давно доллары, просто хочу уже конвертнуть в гривну, забирать через кассу еще те проблемы, что старые доллары так еще и комиссия.
От давно їх вже можна було б перемити для зняття без комісії. Чи банка мала розгадати Ваші плани і сама зайнятися обходом власних тарифів? Картки мало відкрити, потрібно ще й ознайомити з умовами їхнього обслуговування.
