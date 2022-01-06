RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:36

  Ferlakur написав:Вивів сьогодні на кредитку кешбек, який набагато перевищує розмір платежу пільгового періоду, а інформація по заборгованості не змінилась, так само пише "внесіть стільки-то до 18.00 31.01.2026, щоб залишитись в пільговому періоді". Треба почекати до завтра, чи виведення на картку кешбеку не рахується як платіж?

Как тут уже обсуждали, кэшбек в Глобусе проводится после 18. Чтобы в РД не успел зачислиться.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6613
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 00:48

...
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 19.03.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 11:04

Підскажіть будь ласка хто перевіряв, по карткам Visa також подвійна конвертація через євро?
briansid
 
Повідомлень: 6
З нами з: 29.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 06:59

Re: Банк Глобус

Знову скидає на 1 стор.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1933
З нами з: 31.10.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
 
