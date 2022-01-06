|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 січ, 2026 14:36
Как тут уже обсуждали
Ferlakur написав:
Вивів сьогодні на кредитку кешбек, який набагато перевищує розмір платежу пільгового періоду, а інформація по заборгованості не змінилась, так само пише "внесіть стільки-то до 18.00 31.01.2026, щоб залишитись в пільговому періоді". Треба почекати до завтра, чи виведення на картку кешбеку не рахується як платіж?
, кэшбек в Глобусе проводится после 18. Чтобы в РД не успел зачислиться.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6613
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 810 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
9
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 00:48
...
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2944
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 лют, 2026 11:04
Підскажіть будь ласка хто перевіряв, по карткам Visa також подвійна конвертація через євро?
-
briansid
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 29.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 лют, 2026 06:59
Знову скидає на 1 стор.
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1933
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|471
|235201
|
|
|1360
|322000
|
П'ят 06 лют, 2026 23:22
24589
|
|395
|195474
|
|