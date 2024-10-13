|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:55
Камикадзе Ц/п можна переказати з однієї депозитарної установи в будь-яку іншу депозитарну установу, відповідно виплати за ц/п будуть можуть бути "обкешені" в будь-якому іншому банку.
Додано: Вів 10 лют, 2026 07:48
gummako написав:Є бажання купити овдп десь на 1-1,5 рік на суму понад 1 млн грн. Через який банк краще (приватбанк, ощадбанк)?
В будь якому де пропонуються вихід на первинний ринок. Я особисто обираю Ощад, більше спілкування і розуміння в процесі покупки.
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:14
Navegantes написав: Алексей77 написав:
Я правильно понимаю что в день выплаты купона по Фиксу я получу выплату дохода на счет в ИСУ сумму=(1000+КУПОН) - Цена ФИКСа (на момент его покупки)? Ну и плюс номинал в 1000 грн.?
Купон по Фіксу 85.50 грн. Буде у вас, наприклад, 100 шт на 24/06/26, отримаєте 8550 грн. Номінал ви отримаєте, якщо будете тримати до погашення, або при достроковому продажі (1000 грн + НКД на дату продажу)
Т.е можно купить фикс перед выплатой купона и получить на след. день купон 85.5 грн на каждую облигацию? т.е. фикс ничем не отличается от обычной облигации? При этом есть существенный плюс в виде малой маржы покупки-продажи?
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:31
Алексей77 написав: Navegantes написав: Алексей77 написав:
Я правильно понимаю что в день выплаты купона по Фиксу я получу выплату дохода на счет в ИСУ сумму=(1000+КУПОН) - Цена ФИКСа (на момент его покупки)? Ну и плюс номинал в 1000 грн.?
Купон по Фіксу 85.50 грн. Буде у вас, наприклад, 100 шт на 24/06/26, отримаєте 8550 грн. Номінал ви отримаєте, якщо будете тримати до погашення, або при достроковому продажі (1000 грн + НКД на дату продажу)
Т.е можно купить фикс перед выплатой купона и получить на след. день купон 85.5 грн на каждую облигацию? т.е. фикс ничем не отличается от обычной облигации? При этом есть существенный плюс в виде малой маржы покупки-продажи?
Це і є звичайна облігація. Коли ІКУ запускав цей Фікс його дохідність була значно нижчою за аналогічні папери у інших брокерів, але фішка полягала у відсутності спреду. Сьогодні купили, завтра продали і ви в плюсі.
Перед виплатою купона (23/06/26) Фікс коштуватиме 1 100,61 грн, купон 24/06 ви отримаєте 85,50грн. 25/06 можете продати по 1015,97 грн. Цифри, звісно ж, надані за умови що ІКУ збереже 16% по Фіксу, що не є гарантованим.
