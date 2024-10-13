RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1071107210731074
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:55

Камикадзе Ц/п можна переказати з однієї депозитарної установи в будь-яку іншу депозитарну установу, відповідно виплати за ц/п будуть можуть бути "обкешені" в будь-якому іншому банку.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 727
З нами з: 05.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 07:48

Re: Ринок ОВДП

gummako написав:Є бажання купити овдп десь на 1-1,5 рік на суму понад 1 млн грн. Через який банк краще (приватбанк, ощадбанк)?
В будь якому де пропонуються вихід на первинний ринок. Я особисто обираю Ощад, більше спілкування і розуміння в процесі покупки.
vadymbanker
 
Повідомлень: 1049
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:14

  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Я правильно понимаю что в день выплаты купона по Фиксу я получу выплату дохода на счет в ИСУ сумму=(1000+КУПОН) - Цена ФИКСа (на момент его покупки)? Ну и плюс номинал в 1000 грн.?


Купон по Фіксу 85.50 грн. Буде у вас, наприклад, 100 шт на 24/06/26, отримаєте 8550 грн. Номінал ви отримаєте, якщо будете тримати до погашення, або при достроковому продажі (1000 грн + НКД на дату продажу)

Т.е можно купить фикс перед выплатой купона и получить на след. день купон 85.5 грн на каждую облигацию? т.е. фикс ничем не отличается от обычной облигации? При этом есть существенный плюс в виде малой маржы покупки-продажи?
Алексей77
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 04.12.09
Подякував: 81 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:31

  Алексей77 написав:
  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Я правильно понимаю что в день выплаты купона по Фиксу я получу выплату дохода на счет в ИСУ сумму=(1000+КУПОН) - Цена ФИКСа (на момент его покупки)? Ну и плюс номинал в 1000 грн.?


Купон по Фіксу 85.50 грн. Буде у вас, наприклад, 100 шт на 24/06/26, отримаєте 8550 грн. Номінал ви отримаєте, якщо будете тримати до погашення, або при достроковому продажі (1000 грн + НКД на дату продажу)

Т.е можно купить фикс перед выплатой купона и получить на след. день купон 85.5 грн на каждую облигацию? т.е. фикс ничем не отличается от обычной облигации? При этом есть существенный плюс в виде малой маржы покупки-продажи?


Це і є звичайна облігація. Коли ІКУ запускав цей Фікс його дохідність була значно нижчою за аналогічні папери у інших брокерів, але фішка полягала у відсутності спреду. Сьогодні купили, завтра продали і ви в плюсі.
Перед виплатою купона (23/06/26) Фікс коштуватиме 1 100,61 грн, купон 24/06 ви отримаєте 85,50грн. 25/06 можете продати по 1015,97 грн. Цифри, звісно ж, надані за умови що ІКУ збереже 16% по Фіксу, що не є гарантованим.
Navegantes
 
Повідомлень: 657
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1071107210731074
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 12928
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 12733
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 17770
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10734)
10.02.2026 09:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.