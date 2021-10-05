Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 січ, 2026 14:36
Как тут уже обсуждали
Ferlakur написав:
Вивів сьогодні на кредитку кешбек, який набагато перевищує розмір платежу пільгового періоду, а інформація по заборгованості не змінилась, так само пише "внесіть стільки-то до 18.00 31.01.2026, щоб залишитись в пільговому періоді". Треба почекати до завтра, чи виведення на картку кешбеку не рахується як платіж?
, кэшбек в Глобусе проводится после 18. Чтобы в РД не успел зачислиться.
Додано: Пон 02 лют, 2026 11:04
Підскажіть будь ласка хто перевіряв, по карткам Visa також подвійна конвертація через євро?
Додано: Нед 19 кві, 2026 17:30
Шановне панство, а хто з досвіду може сказати ліміт на отакий вихід?
5.6. З Рахунку на рахунки, відкриті за межами АТ «КБ
«ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за
рахунок власних коштів (платіж за вільними реквізитами)
До 2-х платежів в місяць – 0%
Скажімо, 50к + 150к випустять протягом одного місяця, задарма?
Додано: Нед 26 кві, 2026 06:47
kreuz написав:
Шановне панство, а хто з досвіду може сказати ліміт на отакий вихід?
5.6. З Рахунку на рахунки, відкриті за межами АТ «КБ
«ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за
рахунок власних коштів (платіж за вільними реквізитами)
До 2-х платежів в місяць – 0%
Скажімо, 50к + 150к випустять протягом одного місяця, задарма?
Если вопрос ещё актуальный, посоветую обратить внимание на нюансы. С одной стороны, Глобус всё время утверждал, что эти два первых перевода в месяц не ограничены по сумме.Но с другой, есть ряд технических лимитов, которые, я так понимаю, не дадут перевести 150 тысяч за один перевод. По крайней мере, моментальный перевод на IBAN ограничен суммой 100 тысяч за один перевод.
Кроме того, в приложении указаны лимиты для переводов на IBAN: 100 тысяч за раз, 200 - за день, 400 - в месяц. Так что, если есть возможность, переводите не 50 и 150, а 100 и 100. Если такой возможности нет, мне видится такой выход: 50, 100 и 5 переводов по 10 без комиссии.
Додано: Нед 26 кві, 2026 07:07
Использую карту с кредитным лимитом так, что аж дым идёт: покупки через день, кредитного лимита через раз не хватает, приходится гасить часть досрочно.
Подал заявку нас увеличение кредитного лимита, но вместо увеличения мне его, наоборот уменьшили до суммы использованного на сегодня кредитного лимита. При том что по самой заявке выдали ответ, мол, не можем увеличить.
И это при том, что заявленный в анкете ежемесячный доход в 2 раза превышает этот лимит.
Такое у Глобуса в порядке вещей?
P.S. Периодически читаю на форуме, что у людей по 100-150 тысяч кредитного лимита в разных банках. Подскажите, с какими данными должны быть анкета,чтоб получить такой лимит?
Я с трудом 20 тысяч выбиваю.
Это опять фетиш зарплаты? У меня есть доход, но от инвестиций. Зарплаты нет. В этом причина?
Схожі теми
|
|3121
|1888827
|
|
|1574
|1093061
|
|
|210
|175164
|
Чет 23 кві, 2026 17:57
won
|