Як ШІ змінює світ

Дюрі-бачі написав:budivelnik
Програма не ставить діагноз, а пропонує ймовірні варіанти. Остаточний діагноз робить лікар, який враховує огляд, результати аналізів, інструментальних досліджень, контекст пацієнта, який не завжди формалізується. І головне: відповідальність на неправильний діагноз покладається на лікаря а не на ШІ.
Кеп-очевидність...
Так, згідно чинного законодавства - діагноз ставить лікар... І тут виникає таке мізерне питаннячко...
Якщо лікар -підтвердив діагноз який поставив ШІ ( і це відбудеться у 99% випадків) - то це лікар ставив чи ШІ
Якщо лікар дав інший діагноз ( хотів би я подивитись на сільського лікаря, який ризикне заперечити діагноз від протоколу створений на кейсі сотні найкращих лікарів, особливо у варіанті коли поставлений цим лікарем діагноз виявиться не правильним)
Тому ще раз
99% лікарів будуть діяти ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ
Той 1% який буде йти поперек протоколу... або потрапить в ту сотню найкращих лікарів( і його висновки підкоригують існуючий протокол)
або після ДРУГОЇ помилки - буде звільнений з вовчим білетом.