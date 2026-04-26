Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 10:35

budivelnik
Програма не ставить діагноз, а пропонує ймовірні варіанти. Остаточний діагноз робить лікар, який враховує огляд, результати аналізів, інструментальних досліджень, контекст пацієнта, який не завжди формалізується. І головне: відповідальність на неправильний діагноз покладається на лікаря а не на ШІ.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 15:07

  Дюрі-бачі написав:budivelnik
Програма не ставить діагноз, а пропонує ймовірні варіанти. Остаточний діагноз робить лікар, який враховує огляд, результати аналізів, інструментальних досліджень, контекст пацієнта, який не завжди формалізується. І головне: відповідальність на неправильний діагноз покладається на лікаря а не на ШІ.
Кеп-очевидність...
Так, згідно чинного законодавства - діагноз ставить лікар... І тут виникає таке мізерне питаннячко...
Якщо лікар -підтвердив діагноз який поставив ШІ ( і це відбудеться у 99% випадків) - то це лікар ставив чи ШІ
Якщо лікар дав інший діагноз ( хотів би я подивитись на сільського лікаря, який ризикне заперечити діагноз від протоколу створений на кейсі сотні найкращих лікарів, особливо у варіанті коли поставлений цим лікарем діагноз виявиться не правильним)
Тому ще раз
99% лікарів будуть діяти ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ
Той 1% який буде йти поперек протоколу... або потрапить в ту сотню найкращих лікарів( і його висновки підкоригують існуючий протокол)
або після ДРУГОЇ помилки - буде звільнений з вовчим білетом.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 10:52

У Флориді прокурори перевіряють роль ШІ у стрілянині

Слідство встановило, що підозрюваний перед нападом активно спілкувався з ChatGPT і міг отримувати поради щодо зброї та дій.

За словами прокурора, якби такі поради надавала людина — їй могли б висунути обвинувачення у співучасті.

❗️Водночас компанія заперечує провину, заявляючи, що бот давав лише загальнодоступну інформацію і не заохочував насильство.

👉 Це може стати першим гучним кейсом відповідальності ШІ за злочини.
a_kikosh
