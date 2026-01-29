BIGor написав: Shaman написав: Xenon написав: ‼️ Польща може депортувати українців навіть за незначні порушення, — «Judi Legal»



У Сеймі зареєстрували законопроєкт, який суворо змінює правила для іноземців.



Депортація загрожує після двох адміністративних порушень протягом двох років: перевищення швидкості, неправильне паркування, відсутність ременя безпеки, перехід дороги в недозволеному місці, нічний шум, сміття, алкоголь у заборонених зонах, вигул собаки без повідка, дрібна крадіжка чи безквитковий проїзд.

Bigor вже напоготові?..

По перше - Ви по собі судите, якщо крадіжка це норм для вас - то ок.

По друге - укрожурнашлюхи перекрутили заголовок - він став клікбейтний, і мало підходить до реальності.

По третє - давайте візьмем статистику:

на зараз в Польщі живе 1,55 млн. українців - то ти так вистрибуєш зі штанів в оргазмі - що їм погіршать життя? Який ж кінченний народець може радіти тому, що у 1,5 млн співвітчизників погіршиться життя?

Четверте - чого тебе так тривожить мій статус в Польщі?

П'яте, для цього законопроекту не вистачає голосів у правих партій. По перше - Ви по собі судите, якщо крадіжка це норм для вас - то ок.По друге - укрожурнашлюхи перекрутили заголовок - він став клікбейтний, і мало підходить до реальності.По третє - давайте візьмем статистику:на зараз в- то ти так вистрибуєш зі штанів в оргазмі - що їм погіршать життя? Який жможе радіти тому, що у 1,5 млн співвітчизників погіршиться життя?Четверте - чого тебе так тривожить мій статус в Польщі?П'яте, для цього законопроекту не вистачає голосів у правих партій.

якби депортували за кримінальні злочини, то це зрозуміло - злочинці ніде не потрібні. а те, що перелічене, - це так, лише щоб любого було можна тримати на короткому поводку, глузду в цьому немає...в нас були обговорення, й ви один з прихильників - всім треба емігрувати... а оце просте нагадування, що в емігрантів багато складнощів, й цей шлях далеко не для всіх.я ж не просто питаю про мову - щось ніхто не хвалиться, що добре вивчив - бо це не так просто. а для того, щоб влаштуватися в чужій країні її ТРЕБА вивчити добре. й це ніяка не зрада, як тут дехто полюбляє розповідати, це повага до країни, де ти живеш, та її мешканців. а коли починаються оці праві танці - то любий місцевий рагуль може тебе діставати через це. ті, хто раніше поїхали в Польщу на форумі, свого часу написали - якщо це буде погіршуватися, треба думати про переїзд...а тобі що - тебе нічого не тримає, можеш далі їхати...