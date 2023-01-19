RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Європромбанк

Європромбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Європромбанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 12:00

Європромбанк

Сегодня по договору день окончания и возврата депозита. Проценты за последний месяц с утра поступили на карту, а тело депозита - нет. По договору тоже должно попасть на тот же счет, что и проценты.
Это депозит Шанс, максимальные 11 пролонгаций уже прошло, так что должны сегодня отдать. Что-то уже не так, или Европром отдает тело депозита не утром? К которому часу ждать возврата? У кого недавно депозиты заканчивались, в котором часу вам тело дерозита вернули?
В моем отделении не снимают трубку. Зачем только банки телефоны себе ставят, чтоб потом не отвечать?

Європромбанк — сучасна універсальна фінансова установа, що поєднує професіоналізм інвестиційної та банківської діяльності, з ефективним управлінням капіталами підприємств і приватних осіб та їх якісне банківське обслуговування. Банк був заснований у 2008 році.

Інформаційна картка банку

Архів теми
Європейський промисловий банк
candidat
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 13:27

  candidat написав:Сегодня по договору день окончания и возврата депозита. Проценты за последний месяц с утра поступили на карту, а тело депозита - нет. По договору тоже должно попасть на тот же счет, что и проценты.
Это депозит Шанс, максимальные 11 пролонгаций уже прошло, так что должны сегодня отдать. Что-то уже не так, или Европром отдает тело депозита не утром? К которому часу ждать возврата? У кого недавно депозиты заканчивались, в котором часу вам тело дерозита вернули?
В моем отделении не снимают трубку. Зачем только банки телефоны себе ставят, чтоб потом не отвечать?

Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3713
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 20:45

Re: Європейський промисловий банк

  wolt450 написав:Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню


Сьогодні випадково була поруч з відділенням, сказали, що у мене, як не дивно, тіло впаде на карту. У знайомого - % на карту, тіло на поточний. Видно, все рандомно, як при відкритті постарались. Може запитували і міняли при оформленні карти, не пам'ятаю.
Цікаво, як швидко можна буде витягнути фонд з карти.
Melanor1
 
Повідомлень: 63
З нами з: 18.11.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:49

  Melanor1 написав:
  wolt450 написав:Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню


Сьогодні випадково була поруч з відділенням, сказали, що у мене, як не дивно, тіло впаде на карту. У знайомого - % на карту, тіло на поточний. Видно, все рандомно, як при відкритті постарались. Може запитували і міняли при оформленні карти, не пам'ятаю.
Цікаво, як швидко можна буде витягнути фонд з карти.

В конце года забирал «фонд» в грн. по окончанию, отдали быстро, без проблем и без уговоров…
AlexSV
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:21

  AlexSV написав:
  Melanor1 написав:
  wolt450 написав:Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню


Сьогодні випадково була поруч з відділенням, сказали, що у мене, як не дивно, тіло впаде на карту. У знайомого - % на карту, тіло на поточний. Видно, все рандомно, як при відкритті постарались. Може запитували і міняли при оформленні карти, не пам'ятаю.
Цікаво, як швидко можна буде витягнути фонд з карти.

В конце года забирал «фонд» в грн. по окончанию, отдали быстро, без проблем и без уговоров…


с карты вывод тянучкой чужой бесплатно, если что,
но за фондом можно и покататься
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5010
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 15:47

Re: Європейський промисловий банк

Отдали фонд заготовленными заранее пачками. Сотки старые и светятся. В другом банке взяли, но ворчали.Отделение на Саксаганского,Киев.
Nona9
 
Повідомлень: 208
З нами з: 02.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 03:38

Скажите, как банк отдает доллары?
Рассматриваю как вариант для социального доллара
la9
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 02.07.09
Подякував: 455 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:27

Банк участник клуба поклонников социального доллара, а на ветке тишина. Стало быть, все норм отдают?

Скажите, какой набор нужно открыть с возможностью завести грн безналом?
la9
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 02.07.09
Подякував: 455 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:17

  la9 написав:Банк участник клуба поклонников социального доллара, а на ветке тишина. Стало быть, все норм отдают?

Скажите, какой набор нужно открыть с возможностью завести грн безналом?


так на месте спросите
карта 10 или 15 в мес за смс
остальное вроде как у всех с чемоданами
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5010
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:21

  cohan написав:
  la9 написав:Банк участник клуба поклонников социального доллара, а на ветке тишина. Стало быть, все норм отдают?

Скажите, какой набор нужно открыть с возможностью завести грн безналом?


так на месте спросите
карта 10 или 15 в мес за смс
остальное вроде как у всех с чемоданами

А без 20 или 25 грн нельзя?
la9
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 02.07.09
Подякував: 455 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.