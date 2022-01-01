Угода на більш ніж $30 млн. Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк https://biz.nv.ua/ukr/markets/alkemi-li ... 59621.html Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецкі річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. У підсумку регулятор зобовʼязав польський холдинг продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.
Угода на більш ніж $30 млн. Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк https://biz.nv.ua/ukr/markets/alkemi-li ... 59621.html Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецкі річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. У підсумку регулятор зобовʼязав польський холдинг продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.