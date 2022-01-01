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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

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Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:54

Re: Ідея Банк

Угода на більш ніж $30 млн. Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк https://biz.nv.ua/ukr/markets/alkemi-li ... 59621.html
Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецкі річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. У підсумку регулятор зобовʼязав польський холдинг продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:51

  Ой+ написав:
Угода на більш ніж $30 млн. Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк https://biz.nv.ua/ukr/markets/alkemi-li ... 59621.html
Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецкі річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. У підсумку регулятор зобовʼязав польський холдинг продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.
і пересічним святкова "раздача слонов" буде? :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 20:43

  flysoulfly написав:і пересічним святкова "раздача слонов" буде? :?

Звичайно! ТАС - найщедріший банк на ринку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:33

  klug написав:
  flysoulfly написав:і пересічним святкова "раздача слонов" буде? :?

Звичайно! ТАС - найщедріший банк на ринку.
а то!
Комсомолець майже MONOpolist недержавноого сектору БСУ незабаром
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:22

Re: Ідея Банк

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 18:29

Re: Ідея Банк

шо там, програм кешбеку так і не додали ні в Ідею, ні в О-банк?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 19:18

quadro_tony_da Запроси друга за по 300 грн обом.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:24

Идея с ТАСом уже давно спелись? Не знаю, как долго они договариваются, но уже несколько месяцев назад (может, даже в 2023 году) родственник ходил в отделение ТАСа с целью увеличить кредитный лимит по Большой пятерке. Родственнику 73 года, и хоть исправно платит без просрочки, выгребая кредитный лимит по два раза за льготный период, отказали. Из-за возраста, судя по всему. Но предложили телефончик, по которому могут помочь. По этому номеру оказалась Идея, там начали свою кредитку предлагать.
Только непонятно: Идею возраст не смущает?
candidat
 
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