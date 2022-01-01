Угода на більш ніж $30 млн. Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк https://biz.nv.ua/ukr/markets/alkemi-li ... 59621.html Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецкі річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. У підсумку регулятор зобовʼязав польський холдинг продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.
Угода на більш ніж $30 млн. Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк https://biz.nv.ua/ukr/markets/alkemi-li ... 59621.html Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецкі річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. У підсумку регулятор зобовʼязав польський холдинг продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.
Идея с ТАСом уже давно спелись? Не знаю, как долго они договариваются, но уже несколько месяцев назад (может, даже в 2023 году) родственник ходил в отделение ТАСа с целью увеличить кредитный лимит по Большой пятерке. Родственнику 73 года, и хоть исправно платит без просрочки, выгребая кредитный лимит по два раза за льготный период, отказали. Из-за возраста, судя по всему. Но предложили телефончик, по которому могут помочь. По этому номеру оказалась Идея, там начали свою кредитку предлагать. Только непонятно: Идею возраст не смущает?