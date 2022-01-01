Угода на більш ніж $30 млн. Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк https://biz.nv.ua/ukr/markets/alkemi-li ... 59621.html Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецкі річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. У підсумку регулятор зобовʼязав польський холдинг продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.
Угода на більш ніж $30 млн. Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк https://biz.nv.ua/ukr/markets/alkemi-li ... 59621.html Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецкі річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. У підсумку регулятор зобовʼязав польський холдинг продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.
Идея с ТАСом уже давно спелись? Не знаю, как долго они договариваются, но уже несколько месяцев назад (может, даже в 2023 году) родственник ходил в отделение ТАСа с целью увеличить кредитный лимит по Большой пятерке. Родственнику 73 года, и хоть исправно платит без просрочки, выгребая кредитный лимит по два раза за льготный период, отказали. Из-за возраста, судя по всему. Но предложили телефончик, по которому могут помочь. По этому номеру оказалась Идея, там начали свою кредитку предлагать. Только непонятно: Идею возраст не смущает?
Крім того, угода передбачає, що якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові 800 000 доларів за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.
То що там чути, СТЛ ставить підпис чи готує кеш для сплати пені?