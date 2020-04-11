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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:25
Чи реально в цій банці відмовитись від страхування життя по кредитній картці
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ukr0014959
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Сер 05 бер, 2025 20:04
la9