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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:25
Чи реально в цій банці відмовитись від страхування життя по кредитній картці
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Додано: Нед 09 бер, 2025 13:41
ukr0014959 Так. На етапі оформлення кредитної картки.
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Ірина_, ShtormK, Модератор
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