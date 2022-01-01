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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:25

Re: Ідея Банк

Чи реально в цій банці відмовитись від страхування життя по кредитній картці
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 13:41

ukr0014959 Так. На етапі оформлення кредитної картки.
BBC
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Повідомлень: 14393
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
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  #<1 ... 65666768
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