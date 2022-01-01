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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:25
Чи реально в цій банці відмовитись від страхування життя по кредитній картці
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ukr0014959
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Додано: Нед 09 бер, 2025 13:41
ukr0014959 Так. На етапі оформлення кредитної картки.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:44
Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные
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WallNutPen
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Додано: Сер 12 бер, 2025 12:15
WallNutPen написав:
Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные
А по якій картці, скільки коміс, а випадає з грейсу, чи як?
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Amethyst
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Додано: Сер 12 бер, 2025 12:44
Судя по тому, что теперь такие покупки рассматриваются как перевод средств, то в грейс они не попадают.
Интересно, новые тарифы будут действовать по дате операции или по дате списания. Если сегодня купить, то (по идее) не окомисят, а вот насчет грейса - вопрос неясен.
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Кащей
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Додано: Сер 12 бер, 2025 12:58
Amethyst написав: WallNutPen написав:
Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные
А по якій картці, скільки коміс, а випадає з грейсу, чи як?
Дійсно, і де побачити відповідні зміни в тарифах?
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AlexTk
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