Судя по тому, что теперь такие покупки рассматриваются как перевод средств, то в грейс они не попадают. Интересно, новые тарифы будут действовать по дате операции или по дате списания. Если сегодня купить, то (по идее) не окомисят, а вот насчет грейса - вопрос неясен.
Платіжна операція - готівкове та безготівкове поповнення рахунку, операції з безготівкової оплати товарів та послуг за допомогою БПК, безготівковий переказ коштів, зняття коштів готівкою незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього. Операції безготівкової оплати товарів та послуг, здійснені з метою придбання фінансових активів та/або фінансових послуг (код МСС 6211, 6012), являються операціями з безготівкового переказу коштів.
Платіжна операція - готівкове та безготівкове поповнення рахунку, операції з безготівкової оплати товарів та послуг за допомогою БПК, безготівковий переказ коштів, зняття коштів готівкою незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього. Операції безготівкової оплати товарів та послуг, здійснені з метою придбання фінансових активів та/або фінансових послуг (код МСС 6211, 6012), являються операціями з безготівкового переказу коштів.
Красавчики, а саму пропозицію затвердили 12.02.25 (рівно місяць назад), і ніде про це не повідомляли, принаймні, це вилізло лише сьогодні.