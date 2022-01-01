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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869>

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Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:25

Re: Ідея Банк

Чи реально в цій банці відмовитись від страхування життя по кредитній картці
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 13:41

ukr0014959 Так. На етапі оформлення кредитної картки.
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 11:44

Re: Ідея Банк

Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:15

  WallNutPen написав:Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные :(

А по якій картці, скільки коміс, а випадає з грейсу, чи як?
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:44

Судя по тому, что теперь такие покупки рассматриваются как перевод средств, то в грейс они не попадают.
Интересно, новые тарифы будут действовать по дате операции или по дате списания. Если сегодня купить, то (по идее) не окомисят, а вот насчет грейса - вопрос неясен.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:58

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные :(

А по якій картці, скільки коміс, а випадає з грейсу, чи як?

Дійсно, і де побачити відповідні зміни в тарифах?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:15

Re: Ідея Банк

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные :(

А по якій картці, скільки коміс, а випадає з грейсу, чи як?

Все согласно тарифов соответствующих карт.
  AlexTk написав:де побачити відповідні зміни в тарифах?

в самом пушике есть ссыль на новую "публичную пропозицию", которая вступает в силу завтра. Вот она https://ideabank.ua/sites/default/files ... o_1303.pdf
Там в глоссарии появилось такое:
Платіжна операція - готівкове та безготівкове поповнення рахунку, операції з безготівкової оплати товарів та послуг за допомогою БПК, безготівковий переказ коштів, зняття коштів готівкою незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього. Операції безготівкової оплати товарів та послуг, здійснені з метою придбання фінансових активів та/або фінансових послуг (код МСС 6211, 6012), являються операціями з безготівкового переказу коштів.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:23

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные :(

А по якій картці, скільки коміс, а випадає з грейсу, чи як?

Все согласно тарифов соответствующих карт.
  AlexTk написав:де побачити відповідні зміни в тарифах?

в самом пушике есть ссыль на новую "публичную пропозицию", которая вступает в силу завтра. Вот она https://ideabank.ua/sites/default/files ... o_1303.pdf
Там в глоссарии появилось такое:
Платіжна операція - готівкове та безготівкове поповнення рахунку, операції з безготівкової оплати товарів та послуг за допомогою БПК, безготівковий переказ коштів, зняття коштів готівкою незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього. Операції безготівкової оплати товарів та послуг, здійснені з метою придбання фінансових активів та/або фінансових послуг (код МСС 6211, 6012), являються операціями з безготівкового переказу коштів.

Красавчики, а саму пропозицію затвердили 12.02.25 (рівно місяць назад), і ніде про це не повідомляли, принаймні, це вилізло лише сьогодні. :mrgreen:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:29

Re: Ідея Банк

Скажите спасибо что вылезло :) . А так да, сюрпрайз мазафака )) У меня вообще ничего не вылезло и если б люди не написали то попал бы.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:35

Re: Ідея Банк

Яка стратегія по сьогоднішнім витратам - тратимо чи ні, бо донарахують комісію?
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