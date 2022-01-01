я б не рисковал. По любому оплата в дие никак не проведется по счету сегодня. А доказывать потом банку, что он не прав, начислив комис - та ну на - имхо шкурка вичинки не варта.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 бер, 2025 17:01
Додано: Сер 12 бер, 2025 17:04
WallNutPen
Погоджуюсь!
Глянув % за користування кредитними коштами - 70,8% річних!!!
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